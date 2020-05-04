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TEKİRDAĞ Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz

Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürprizTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 'Çok büyük kavga var.

04.05.2020 23:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:30
Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 'Çok büyük kavga var. Bıçaklı ve sopalı kavgada çok sayıda yaralıda var' yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polis ve sağlık ekiplerine mahalleli tarafından oyun havası eşliğinde alkışlarla karşılanıp pasta kesilerek, sürpriz yapıldı.
Camiatik Mahallesi 75'inci Yıl Sokak üzerinde bulunan bir sitede oturan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele özveri ile çalışan sağlık ve polis ekiplerine moral vermek için sürpriz yapmaya karar verdi. Evlerinin balkon ve pencerelerine Türk bayrakları asarak hazırlık yapan mahalleli, 155 ve 112'yi arayarak, 'Burada çok büyük bir kavga çıktı, kavga bıçaklı ve sopalı bir kavga. Kavgada çok sayıda yaralı var acil ekip yönlendirir misinizö diyerek her iki ekibe de ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada apartmanlardan balkon ve camlara çıkan mahalleli gelen ekiplere alkışlar yaparak, 'Ne mutlu Türküm diyeneö diye seslendi.
Mahalledeki diğer grup ise ekiplerin mahalleye girmesiyle araçlardan çalan oyun havası eşliğinde yol üzerindeki konfeti ve maytapları yakıp karşılama yaptı. Mahalleli gelen ekiplere moral vermek amacıyla asılsız ihbarda bulunduklarını söyleyip, hep birlikte pasta kesti. Kavga ihbarına gelen polis ve sağlık ekipleri kendilerine sürpriz yapıp pasta kesen mahallelilere ambulans ve polis megafonlarından teşekkür etti.
Mahalleli olarak sağlık ve güvenlik güçlerine moral, motivasyon ve destek vermek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirten mahalle sözcüsü Erdinç Pilan, 'Bu zorlu günlerde koronavirüs mücadelesinde bizlerin sağlığı ve güvenliği için dışarıda çalışan sağlık görevlileri ve emniyet mensuplarımıza moral motivasyon ve destek vermek amacıyla böyle bir program düzenledik Balkonlarımızdan alkışlayarak destek veren herkese teşekkür ediyorum, Sağlık çalışanlarına emniyet mensuplarına ve her ne kadar şuan burada olmasa bile jandarmamıza tüm Malkara adına teşekkür ediyorum, sağlıklı ve iyi çalışmalar diliyorum. Evde kal Malkara, evde kal Türkiyeö dedi. TEKİRDAĞ Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz

Kaynak: DHA

Etiketler: Malkara, Polis, kavga, Güncel, Haber

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