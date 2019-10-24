Kıskandığı kız arkadaşını 20 bıçak darbesiyle öldüren adam: Kafam iyiydi, hatırlamıyorum

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (39) ekmek bıçağı ile defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Doğan (40), cinayeti kıskançlıktan işlediğini öne sürerek, "Kafam iyiydi çok da hatırlamıyorum" dedi. Doğan, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

KIZ ARKADAŞINI, EKMEK BIÇAĞIYLA 20 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çorlu'da önceki gece Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide buluşan Ayhan Doğan ile Nuran Gökalp, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Doğan, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Gökalp'i bıçaklamaya başladı. Kadının çığlık seslerini duyanların haber vermesiyle gelen polis ve sağlık ekipleri, Gökalp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 20 yerinden bıçaklandığını belirledi. Ceset başında bekleyen Ayhan Doğan ise polis tarafından gözaltına alındı.

'KAFAM İYİYDİ'

Emniyete götürülen Ayhan Doğan, ifadesinde Nuran Gökalp ile arkadaş olduklarını ve bir süredir kendisinin telefonlarını açmadığını söyledi. Doğan, "Biz kendisiyle arkadaştık. Olay günü alkol aldık. Kendisine neden benim telefonlarımı açmıyorsun dedim. Başka birimi var dedim ve tartışma çıktı. Kafam iyiydi çok da hatırlamıyorum" dedi.

İfadesinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Ayhan Doğan, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.