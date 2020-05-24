TEKİRDAĞ Kızılay'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram şekeri ikramı

Kızılay'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram şekeri ikramıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kızılay tarafından maske dağıtılıp, bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.

24.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:02
Kızılay'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram şekeri ikramı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kızılay tarafından maske dağıtılıp, bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.
Koronovirüs tedbiri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde saat 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıktı. Çorlu'da güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar, parklar akın etti. Parklarda dinlenip sohbet eden vatandaşlara Kızılay Çorlu şubesi tarafından maske dağıtılıp, bayram şekeri ve kolonya ikram edilerek, bayramları kutlandı.
Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, "Yaşlılarımız için sokağa çıkma kısıtlaması kalkmasıyla parka geldiler. Bizde onlara bayramlarını kutladık. Bayram şekerimizi ve maskemizi takdim ettik. Çok mutlu oldular ve bizde tabi ki çok mutlu olduk" dedi. TEKİRDAĞ Kızılay’dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram şekeri ikramı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Çorlu, Güncel, Haber

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