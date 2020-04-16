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TEKİRDAĞ Kontrolden çıkan otomobil 2 TIR'ın arasına sıkıştı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil 2 TIR'ın arasına sıkıştı: 2 yaralıTEKİRDAĞ'ın Murtalı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 TIR'ın arasına sıkıştı.

16.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:16
Kontrolden çıkan otomobil 2 TIR'ın arasına sıkıştı: 2 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Murtalı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 TIR'ın arasına sıkıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Muratlı-Büyük Karıştıran Beldesi Karayolu'nun fabrikalar mevkisinde meydana geldi. M.A., yönetimindeki otomobil ile fabrikaya giriş yapmak isteyen TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 TIR'ın arasına girdi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü M.A. ile beraberinde bulunan N.A., araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak, götürüldükleri Muratlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. TEKİRDAĞ Kontrolden çıkan otomobil 2 TIR’ın arasına sıkıştı: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratlı, Güncel
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