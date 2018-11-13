Tekirdağ Köpekleri Zehirleyip, Ahırdan 40 Koyun Çaldılar

13 Kasım 2018 Salı 17:38



13 Kasım 2018 Salı 17:38

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, tel örgülerini keserek girdikleri bahçedeki 2 köpeği zehirleyip telef ettikten sonra girdikleri ahırdan çıkardıkları 60 koyunu yürüterek meraya çıkardı. Hırsızlık şüphelileri, koyunlardan 40'ını araca yükleyerek kayıplara karışırken, araca sığmaması üzerine saldıkları 20 koyun kendiliğinden 500 metre uzaklıktaki ahıra geri döndü. Koyunların sesine uyanan ahır sahibi Neşat Özer(40), hırsızlık olayını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.Olay, ilçeye bağlı kırsaldaki Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde, mahallede Neşat Özer'e ait eve gelen kimliği belirsiz kişiler, tel örgülerini keserek girdikleri bahçedeki 2 köpeği zehirli etle telef ettikten sonra girdikleri ahırdan 60 koyunu dışarı çıkardı. Şüpheliler, yaklaşık 500 metre uzakta bulunan ve plakası henüz belirlenemeyen araca 40 koyunu yüklerken, araca sığmadığı değerlendirilen 20 koyunu ise meraya saldı. Şüpheliler daha sonra araçla olay yerinden uzaklaştı.SALINAN KOYUNLAR GERİ DÖNÜNCE HIRSIZLIK OLAYI ANLAŞILDIBaşıboş 20 koyun bir süre sonra Neşat Özer'e ait ahıra geri döndü. Koyunların sesine uyanan ve hırsızlık olayını fark eden Özer, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ev, ahır ve çevresinde inceleme yaptı. Neşat Özer, hırsızlık olayından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, Bahçedeki tel örgüyü kesip, ahırıma girmişler ve koyunlarımı çalmışlar. Köpeklerimi de zehirleyip telef etmişler. Ahırım içerisinde 60 tane koyunum vardı 60'ını da dışarı çıkarmışlar. 500 metre yürütüp meraya doğru götürmüşler. Koyunlardan 40 tanesini burada bir araca yüklemişler. Anlaşılan koyunları yükledikleri araç 40'tan fazla koyunu almayınca 20 tanesini meraya bırakmışlar. Meraya bırakılan koyunlardan 20 tanesi ise kendiliğinden eve geri gelmiş. Koyunlarımın piyasa değeri 70-80 bin lira. Gelir kaynağım olan hayvanlarımı çaldılar. Mağdurum, yetkililerden bunu yapanları bir an önce bulmalarını istiyorum dedi.Mahalle Muhtarı Yılmaz Sarıkaya da, 'Buradan 60 koyunu alıp meraya götürmüşler. 20'sini salmışlar. Diğerlerini kendi malları gibi bir araca yüklemişler. Diğer taraftaki kuzuları görmemişler. Görseler onları da alacaklarmış. Yazıktır, günahtır. İnsanlık dışı bir olay, bunlar insan olamaz diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.