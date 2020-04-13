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TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan besicinin hayvanlarını çaldılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan besicinin hayvanlarını çaldılarTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Hüseyin Karalamacı'nın(68), ahırında bulunan 20 küçükbaş hayvan çalındı.

13.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:24
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan besicinin hayvanlarını çaldılar
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Hüseyin Karalamacı'nın(68), ahırında bulunan 20 küçükbaş hayvan çalındı. Hırsızların ahırın kapılarını yerinden söküp rampa yaparak hayvanları araca yükledikleri belirlendi.
Malkara'nın Camiatik Mahallesi Kaldırım Başı mevkiinde besicilik yapan Hüseyin Karalamacı'ya çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişiler, demir kapıda bulunan kilitleri kesip girdikleri bahçedeki kapıları da yerinden sökerek ahıra girdi. 28 küçükbaş hayvanı ahırdan çıkaran hırsızlar, yerinden söktükleri ahırın kapılarını da araçlarına rampa yaparak araca yükledi. Hırsızlar, 20 koyunu yüklerken, araca sığmadığı değerlendirilen 5 kuzu, 1 koç ve 2 koyunu ise bahçeye saldı. Hırsızlar, daha sonra araçla olay yerinden kaçtı.
Hayvanlarını hem kontrol hem de onlara yem ve su vermek için ahıra gidince kapı kilitlerinin kesik ve ahır ile deponun kapılarının yerinden çıkartılmış olduğunu görünce hırsızlık olayını fark eden Hüseyin Karalamacı, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ahır ve çevresinde inceleme yaptı.
'TAKTIRDIĞIM LAMBALARI KAMERA SANIP KIRMIŞLAR'
Hüseyin Karalamacı, hırsızlık olayından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 68 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunduğunu söyledi. Hayvanlarını bir arkadaşına emanet ettiğini belirten Karalamacı, hayvanlarına bakmak için ahıra gittiğinde, hayvanlarının çalınmış olduğunu gördüğünü ifade ederek, "Kesip söktükleri kapıları da hırsızlar arabalarına rampa olarak kullanmışlar. Aydınlık olsun diye iki tane de lamba taktırmıştım. O lambaları hırsızlar güvenlik kamerası sanıp kökünden kırmışlar. Oda yetmemiş kırdıkları lambaları ceplerine koyup dışarı atmışlar. Bunlar hırsızlık çetesi. Hırsızlar rahatlıkla iş başında burada. Biz daha nasıl önlem alalım ne yapalım şaşırdık artık. Ateş düştüğü yeri yakar. 20 tane hayvanım gitti. Zararım 40 bin lira civarında. Bu hayvanları o hırsızlar mı yetiştirmiş ki çalıyorlar" dedi.
'SOKAĞA ÇIKAMIYORUM'
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamadığını ve bu yüzden hayvanlarının çalındığını söyleyen Karalamacı, "Hiçbir yere çıkamıyoruz. Evvelden huzur içindeydik. Hayvanlarımızı akşam sabah salıyorduk. Otlatıyorduk. Ama şuan yasaklı olduğumuzdan dolayı dışarı da çıkamıyoruz. Çıkamadığımızdan dolayı da hayvanlarımız hep kapalı. Kuzular annelerini arıyorlar. Kuzuların daha süte ihtiyacı var. Kuzularımı da annesiz bıraktılar" dedi. TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan besicinin hayvanlarını çaldılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Malkara, Güncel
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