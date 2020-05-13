TEKİRDAĞ Koronavirüsü yendi, alkışlarla yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüsü yendi, alkışlarla yoğun bakımdan çıktıTEKİRDAĞ'da koronavirüs tedavisi gören Zeynep Geçene (59), yoğun bakımdan çıkarılarak, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde normal odaya alındı.

13.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:24
Koronavirüsü yendi, alkışlarla yoğun bakımdan çıktı
TEKİRDAĞ'da koronavirüs tedavisi gören Zeynep Geçene (59), yoğun bakımdan çıkarılarak, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde normal odaya alındı.
Tekirdağ'da yaşayan Zeynep Geçene'ye yaklaşık bir ay önce Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konuldu. Hastalığı ağır seyreden Geçene, yoğun bakım servisinde tedavisine başlandı. Yoğun bakımda 22 kalan Geçene, sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarının alkışları arasında normal servise alındı.
Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi İlker Yıldırım, hastayı yoğun bakımdan normal servise gönderdikleri belirterek, "Koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda hastaya müdahale ettik. Hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yoğun çabasıyla hastamız sağlığına kavuştu. Enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve nefroloji hocalarımızın desteğiyle hastamızın tedavisini başarıyla gerçekleştirdik" dedi. TEKİRDAĞ Koronavirüsü yendi, alkışlarla yoğun bakımdan çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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