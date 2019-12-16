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Tekirdağ küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

Küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdüTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Rahman K., kendisi ve eşine küfür ettiği iddia ettiği Hasan Gündüz'ü sokak üzerinde çuvalda taşıdığı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

16.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:24
Küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde Rahman K., kendisi ve eşine küfür ettiği iddia ettiği Hasan Gündüz'ü sokak üzerinde çuvalda taşıdığı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı, Namusuma kimse küfür edemez diye bağırıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı.
Çorlu'da iddiaya göre, Rahman K. ile Hasan Gündüz arasında henüz belirlenemeyen nedenle küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma araya girenler tarafından büyümeden önlendikten sonra,, Rahman K., Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, Hasan Gündüz hakkında dilekçe vererek şikayetçi oldu. Rahman K., dilekçesinde Gündüz'ün evine gelerek eşi ve kendisine küfürler ettiğini savundu.
Bugün öğleden sonra Rahman K., Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde Hasan Gündüz'ün gelmesini bekledi. Gündüz'ün geldiğini gören Rahman K., çuval taşıdığı pompalı tüfekle Gündüz'e iki ele ateş ederek, Namusuma kimse küfür edemez diye bağırarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gündüz, gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetten sonra kaçan Rahman K.'yi, olay yerine yakın bir evin bodrumunda cinayette kullandığı tüfekle birlikte yakaladı. Rahman K., Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmasının yürütüleceği emniyete götürüldü.
Tekirdağ küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

Hasan Gündüz, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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