Tekirdağ Küfürlü Paylaşımlarda Bulunan Öğretmen Tutuklandı

Tekirdağ
'ın Muratlı
ilçesinde sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlarda bulunan öğretmen Can Demir Karadağ
, tutuklandı.
Muratlı ilçesindeki bir lisede beden eğitimi olarak görev yapan Can Demir Karadağ, hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden küfürlü paylaşımlar yapması üzerine inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından Karadağ, Muratlı Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. Hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulan öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı. Muratlı Emniyet Müdürlüğü
'nde smoruşturması tamamlanan Karadağ, adliyeye sevk edildi. Karadağ, 'Dini değerlere saldırı ve hakaret ettiği' gerekçesiyle tutuklandı.
Muratlı,Karadağ,Tekirdağ
06 Aralık 2018 Perşembe 13:29