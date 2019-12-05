Haberler » Güncel » Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:40Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu AA'nın
Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hacıoğlu, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Hacıoğlu, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin Edirne'de çektiği "Batırılan Uçak" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Kırmızı Sezon" fotoğrafını seçen Hacıoğlu, spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un Dünya Motokros Şampiyonası'nda çektiği "Motokros Heyecanı" karesine oy verdi.
Hacıoğlu, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.
Fotoğrafların çok anlamlı olduğunu belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:
"Benim seçtiğim fotoğraflarda uçağın batırılması, su altı turizmi açısında çok önemli. Diğer taraftan yaşam kategorisinde Gaziantep'te çekilen kurutmalıkların fotoğrafını seçtim. Bu da gastronomi turizmi acısından önemli bir kare. Afyon'da çekilen fotoğrafta ülkemizdeki spor turizmi için önemli bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Anadolu Ajansı çektiği fotoğraflarla çok farklı konulara hizmet ediyor. Ülkemin güzelliklerini yansıtıyor. Dünyada ve ülkemizden spordan, yaşama birçok alanda yaşanan gelişmeleri, güzellikleri bütün dünyaya yansıtıyor."

Ahmet Hacıoğlu, Cihan Demirci, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:26 QNB Finansbank Yelken Takımı'ndan sonbahar trofesinde birincilik - Haber
14:25 Küre Dağlarında doğaseverler için yeni kamp alanı oluşturuldu - Haber
14:24 Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı - Haber
14:24 Talabani'nin partisi KYB 21 Aralık'ta kongreye gidecek - Haber
14:19 Çarşamba'ya yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
13:54 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Haber
13:09 Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
5.12.2019 14:31:00