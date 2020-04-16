Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu: "İlimizin 2023 hedefi 3 milyon turist ve ziyaretçidir"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, hedeflerinin 2023 yılında kente 3 milyon yerli ve yabancı turist çekmek olduğunu belirtti.

16.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:18
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu:
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, hedeflerinin 2023 yılında kente 3 milyon yerli ve yabancı turist çekmek olduğunu belirtti.
Hacıoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Tekirdağ'ın sürekli gelişmekte olan tarihi bir şehir olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin gelişiminde ve ilerlemesinde turizm sektörünün öneminin büyük olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:
"Tekirdağ'ın sanayi ve tarımla beraber kurtuluşu turizmdedir. Turizm aynı zamanda tüm dünyada barış sektörünün temsilcisidir. Tekirdağ'ın birlikte yaşam kültürü konusunda Türkiye'nin en ileri kentlerinden biri olması yanında güvenlik sıkıntısının olmaması, İstanbul'a yakınlığı, bozulmamış doğal dokusu, mavi bayraklı plajları, bağları ve gastronomisi ile ilgi çekmektedir.
Tekirdağ tüm ekonomik verileri ama özellikle birlikte yaşama kültürünü 1357 yılından beri devam ettirdiği için çoktan Avrupa Birliğine girmiş ve gelişmiş bir ilimizdir. Doğal Turizm, deniz turizmi, tarihi ve kültürel turizm, gastronomi turizmi, ekoturizm başta olmak üzere yılda 2 milyonun üzerinde ziyaretçi ve turist çeken ilimizin 2023 hedefi 3 milyon turist ve ziyaretçidir."

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, turist, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu: 'İlimizin 2023 hedefi 3 milyon turist ve ziyaretçidir' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:08: Belediyeye ödemeler 3 ay ertelendi - Haber 14:08: Korona Virüs spermde tespit edilmedi - Haber 14:08: Trabzon'da koronavirüsü yenen 14 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi - Haber 14:08: Eskişehir'de sağlık çalışanları için psikososyal destek hattı - Haber 14:08: Minik öğrenci, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:33: Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi