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TEKİRDAĞ KURBAN PAZARINDA SATIŞA ÇIKILAN 1,5 TONLUK SÜLEYMANPAŞA'NIN FİYATI 30 BİN LİRA

TEKİRDAĞ'da kurulan kurban pazarında 30 bin liradan satışa çıkarılan 'Süleymanpaşa' adlı boğa, büyük ilgi gördü.

07.08.2019 15:24
TEKİRDAĞ KURBAN PAZARINDA SATIŞA ÇIKILAN 1,5 TONLUK SÜLEYMANPAŞA'NIN FİYATI 30 BİN LİRA
TEKİRDAĞ'da kurulan kurban pazarında 30 bin liradan satışa çıkarılan 'Süleymanpaşa' adlı boğa, büyük ilgi gördü.
Kurban Bayramı'na günler kala Tekirdağ'da kurbanlıklar satış noktalarında görücüye çıktı. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde açılan kurbanlık hayvan satış pazarında yoğunluklar oluşmaya başladı. Pazar alanına getirilen kurbanlıklardan 30 bin liradan satışa sunulan Süleymanpaşa adlı 1,5 ton ağırlığındaki kurbanlık boğa pazarın gözdesi oldu.
Boğanın sahibi Tamer Ülkü, Boğamızı 2,5 senedir besliyoruz. Pazara getirdik hayırlı kısmetlerini arıyoruz. Canlı kilosu 1,5 ton. En iyisi bu canlı ağırlık olarak en iyisi bu. Satışlarımız devam ediyor. Bunun adı Süleymanpaşa, Yonca otuyla besledik. Gözümüz gibi baktık ona. Pazarın gözdesi bu Süleymanpaşa'mız dedi.

Kurban Bayramı, Süleymanpaşa, Karadeniz, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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