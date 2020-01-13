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Tekirdağ kursa katılıp, 'sürü yönetim' belgesi aldılar

Kursa katılıp, 'sürü yönetim' belgesi aldılarTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen 'Sürü Yönetimi Elemanı' Kursunu tamamlayan 2'si kadın 76 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

13.01.2020 20:57 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:03
Kursa katılıp, 'sürü yönetim' belgesi aldılar
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde düzenlenen 'Sürü Yönetimi Elemanı' Kursunu tamamlayan 2'si kadın 76 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Malkara ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteği ile açılan 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu tamamlandı. Kursa katılan 76 kişi 30 günde 104 saat eğitim gördü. Veteriner hekimleri Ferhat Sinan Yılmaz, Ömer Bilal Özcan ve Yusuf Aydın tarafından kursiyerlere koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanları besleme ve bakımını yapabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme gibi birçok konuda eğitimler verildi. Eğitim sonunda kursa katılan 76 kursiyere sertifikaları törenle verildi.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilerin eğitimlerine önem verdiklerini ifade ederek, "Sürü Yönetimi Elemanı kursumuzun sertifika töreninde tekrardan bir aradayız. Üreticilerimizin yanında olmak istedik. İnşallah faydalı bir kurs olmuştur. Kursa katılanlara önemli eğitimler verildi. Kursiyerler 'sürü yönetimi' ve bu alandaki tüm eğitimleri başarıyla alarak sertifika hakkı kazandı. Kursa katılanlara teşekkür ederiz" dedi.
Amaçlarının daha bilinçli sürü yöneticisi olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, "Kursumuz 104 saat sürdü. Bakanlığımız sürü yönetimine haiz kişilere destekleme veriyor ve sigortalarını ödüyor. Buradaki amaç hayvancılığı ve sürü yönetimi elemanının daha bilinçli sürü yöneticisi olmasını sağlamak. Bunda da Malkara olarak büyük başarı sağladık. 76 üreticimiz katıldı. Bundan çok memnunuz. İnşallah daha verimli daha güzel bir şekilde küçükbaşta bakanlığımızın politikası doğrultusunda daha büyük atılımlar yapacağız" diye konuştu.
'ÇOK MEMNUN KALDIK, TAVSİYE EDİYORUM'
10 yıldan buyana küçükbaş hayvan üreticiliği yaptığı belirten Yücel Binal, "Sürü yönetim belgemizi aldık. Çok memnunuz. Burada verilen kursta çok bilgiler edindik. Sadece destek amaçlı değil bilgilendirme amaçlı olarak da buradayız. Köyden çıkmayıp, köyde kalıp hayvancılık yapacak gençlere bu kursları kesinlikle tavsiye ederim. Hem kendi bütçelerine biraz destek olur hem de yaptıkları işte daha da başarılı olurlar. Bu kurslar sayesinde artık çoban değil de sürü yöneticisi bilinmesi daha güzel. Halkımız bu konuda birazcık şöyle diyor ya çobanlık kursuna mı gideceksin, çobanlık belgesi mi alacaksın diyor ama bu kurslarda bunun yararını göreceklerini düşünüyorum" dedi.
Tekirdağ kursa katılıp, 'sürü yönetim' belgesi aldılar

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA


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