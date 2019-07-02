02.07.2019 14:14
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Tekirdağ'lı karatecilerden bronz madalya

Tekirdağ

Türkiye Ümit-Genç U21 Karate Şampiyonasında Güray Küçük ve Cengizhan Demirler bronz madalya kazandı.

Türkiye Ümit-Genç U21 Karate Şampiyonasında Güray Küçük ve Cengizhan Demirler bronz madalya kazandı.
Gaziantep 'in Şahinbey İlçesinde düzenlenen, şampiyonaya farklı illerden çok sayıda sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda Tekirdağ 'lı sporcular Güray Küçük ve Cengizhan Demirler üçüncü olarak kürsüye çıktı.
Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü karate antrenörü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının aldığı dereceden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çitak, sporcuların aldıkları derece sonucunda Dünya Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandığını ifade etti.
Kaynak: AA
Ümit Genç , Tekirdağ , Türkiye , Güncel

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