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TEKİRDAĞ MALKARA'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

18.07.2019 17:47
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu karayolunun Kiremitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrabolu istikametine giden Kazım Uysal (67) yönetimindeki 59 LV 476 plakalı traktör, dönüş yapmak istediği Erkan Ateş (46) yönetimindeki 59 EG 172 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, dönüş yapmak için bekleyen Özay Şentürk (50) yönetimindeki 59 ED 529 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüsü Erkan Ateş ile yanında bulunan Musret Camdere (53) yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonette bulunan Musret Camdere araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Camdere, kaza kırım ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Musret Camdere, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Malkara-Hayrabolu karayolunun yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. TEKİRDAĞ MALKARA'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: DHA
Tekirdağ, Malkara, Güncel

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