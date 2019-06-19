TEKİRDAĞ MALKARA'DA 5 TON ALTIN İDDİALARI ÜZERİNE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yaşayan Yaşar Ak, evinin yanındaki arazide define bulunduğunu iddia ederek, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Polisin geniş güvenlik aldığı kazı çalışmaları sürerken, toprak altındaki odada 5 yaklaşık 5 ton altın olduğu iddiası üzerine toplanan mahalle sakinleri de çalışmaları ilgiyle izliyor.
Malkara'nın Gazibey Mahallesi Ertuğrul Gazi
Sokak üzerinde bir arazide define olduğu söylentileri üzerine ilçede pazarcılık yapan Yaşar Ak, resmi izin alarak evinin yanında bulunan boş arazide iş makineleri ile kazı çalışması başlattı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve polis ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde öğlen saatlerinde başlayan kazı çalışmaları iş makineleri ile sürüyor. Mahalle sakinleri de bölgede toplanarak kazı çalışmalarını ilgiyle takip ederken, güvenlik şeridi çeken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.
5 TON ALTIN VAR İDDİALARI
Mahalle sakinlerinden Tamer Demirdüzen, kazı çalışmalarının 8 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde devlet güvencesi altında resmi define kazısı başladı. Söylenene göre burada 7 tane kral mezarı var diyorlar. 1 tanede içi altın dolu oda var ama içi domuzlu diyorlar. Ama burada böyle bir varlık var ki burada iş makineleri, devletin adamları ve bir sürü memur buraya gelmiş kazı çalışması yapıyorlar. Valla buradan altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı faydalanmaz mı onu zaman gösterecek. Ama biz faydalanmasından taraftarız. Bizim mahallemizde burada ayrıca darphane var. Bu altın basılan yer bizim mahallemizde. Çıkarsa çok seviniriz. Bizim içinde hayırlısı olur. Şuanda 7-8 metre kazdılar daha kazacaklar. Bulana kadar kazacaklar. Biraz daha kazınca hedefe ulaşacağız ve mahallemiz zenginleyecek dedi.
Mahallede yaşayan Şenol Geçim, Şuanda Gazibey mahallemizde büyük bir altın arama çalışması var. Hedefe yaklaştığı söyleniyor ve büyük bir altın dolu odanın olduğu söyleniyor. 4,5 ile 5 ton civarında bir altın çıkacağı söyleniyor. İnşallah çıkacak. Çalışmalar hızla devam ediyor dedi.