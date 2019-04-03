Tekirdağ Malkara'da Orman Yangını Çıktı

Malkara
'da orman yangını çıktı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilerek, söndürme çalışmalarına başlandı.
Yangın, akşam saatlerinde Malkara ile Edirne
'nin Keşan ilçesi arasında bulunan Danişment mevkisinde bulunun ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangın söndürme çalışmaların sürdürüyor.
İtfaiye, Malkara, Güncel
Kaynak: DHA