Tekirdağ Malkara'da Otomobil Takla Attı 2 Yaralı

Malkara'da otomobil takla attı 2 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ ? Malkara yolu üzeri Ahievren Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Tekirdağ'dan, Malkara yönüne giden Refik Özer (19) idaresindeki 59 SK 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girerek, takla attı. Kazada sürücü Özer ve araçta bulunan Ömer Bayrambey (26) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
Güncel
Kaynak: DHA