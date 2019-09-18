Haberler » Güncel » Haber

Tekirdağ malkara'daki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

Malkara'daki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldüTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını havadan söndürme helikopteri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 200 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

18.09.2019 21:37
Malkara'daki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını havadan söndürme helikopteri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 200 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.
Malkara'nın kırsal Güneşli Mahallesi Karatepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Şefliği ile Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan bir söndürme helikopteri, karadan araröz, iş makineleri, orman işçileri ile müdahale edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 200 dönüm ormanlık alanda bulunan ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Tekirdağ malkara'daki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

İtfaiye, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:17 - Boris Johnson'dan tartıştığı genç ile ilgili tweet
01:10 İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı
00:57 Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
00:55 Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
00:54 Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: cumhuriyet tarihinin en kapsamlı suikastının...
00:52 Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu
00:52 Antalya'da eski koca dehşeti.