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TEKİRDAĞ MARMARA DENİZİ'NDE EĞİTİM DALIŞI YAPAN POLİSLER, TROL BULDU

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler Marmara Denizi'nde yaptığı eğitim dalışında suyun altına gizlenmiş trol ağaları ele geçirdi.

24.07.2019 12:44 TEKİRDAĞ MARMARA DENİZİ'NDE EĞİTİM DALIŞI YAPAN POLİSLER, TROL BULDU
TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler Marmara Denizi'nde yaptığı eğitim dalışında suyun altına gizlenmiş trol ağaları ele geçirdi.
Tekirdağ l Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Kumbağ Mahallesi açıklarında eğitim dalışı gerçekleştirdi. Dalgıç polisler, eğitim sırasında 10 metre derinliğe gizlenmiş halde trol kapısı ve ağı buldu. Bulunan ağlar ve trol kapısı parçalanarak imha edildi. Sualtı Grup Amirliği ekipleri, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi aralıksız devam ettiriyor.
Polis ekiplerinin deniz altındaki trol ağları bulunması, saniye saniye kamerayla kayıt altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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