Haberler » Güncel » Haber

Tekirdağ marmara ereğlisi'nde okullar bugün tatil

Marmara Ereğlisi'nde okullar bugün tatilİstanblul'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bugün okullarda eğitime ara verildi.

27.09.2019 15:09
Marmara Ereğlisi'nde okullar bugün tatil
İstanblul'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bugün okullarda eğitime ara verildi.
Marmara Ereğlisi'nd e bugün eğitime ara verilme kararı Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve velilere cep telefonu mesajı ile duyuruldu. Açıklamada, 'İlçemizde meydana gelen deprem dolayısıyla İlçe Kaymakamlığımızca 27.09.2019 Cuma günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizle duyurulur" denildi.
Tekirdağ marmara ereğlisi'nde okullar bugün tatil

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:39 Prof. dr. sertçelik'ten deprem açıklaması
18:39 Sivas'ta doktorlara yönelik fetö operasyonunda 1 tutuklama
18:37 Çanakkale'de 213 düzensiz göçmen yakalandı
18:36 "Hafız sayımız yeterli değil"
18:35 Tübitak: deprem alanındaki projelerin reddedildiği iddiaları büyük haksızlıktır
18:35 Donanmanın incileri İstanbul limanlarında
18:34 Avcılar belediye başkanı hançerli: 270 konut için ihbar yapıldı, 3 bina mühürlendi