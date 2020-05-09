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TEKİRDAĞ Marmaray'dan geçen yük treni Çorlu'da

Marmaray'dan geçen yük treni Çorlu'daGAZİANTEP'ten yola çıkan ve Marmaray'dan geçen yük treni son durağı olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelerek yükünü boşalttı.

09.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:36
Marmaray'dan geçen yük treni Çorlu'da
GAZİANTEP'ten yola çıkan ve Marmaray'dan geçen yük treni son durağı olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelerek yükünü boşalttı.
Gaziantep'ten yüklenen plastik ham maddeyle yola çıkan 16 vagon, 32 konteynırla 1280 ton ağırlığındaki yük treni İstanbul Marmaray'dan geçini yaptıktan sonra sabah saatlerinde Çorlu ilçesi tren garına geldi. Burada treni Devlet Demiryolları personeli karşıladı. Tren gara yanaşmasıyla daha sonra yükünü boşaltacağı rampaya çekilerek yükleri boşaltıldı. Tren vagonunda bulunan konteynırlar iş makinesiyle TIR'lara Tekirdağ'a gönderildi. TEKİRDAĞ Marmaray’dan geçen yük treni Çorlu’da

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Marmaray, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haber

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