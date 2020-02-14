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Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

TEKİRDAĞ'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen aralarında askerlerin de olduğu 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

14.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:36Tekirdağ merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
TEKİRDAĞ'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen aralarında askerlerin de olduğu 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/YDY soruşturması kapsamında, HTS kayıtları ve tanık ifadelerinde adı geçen, örgüt ile irtibat bulundukları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Aralarında muvazzaf askerler ile askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Samsun, Antalya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kayseri ve Manisa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınarak Tekirdağ'a getirildi. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


- Tekirdağ

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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