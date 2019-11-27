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Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi

Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

27.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:52Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi
merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması ve ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve aralarında muvazzaf olan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Tekirdağ merkezli İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf albay ve daha önceden ihraç edilmiş yüzbaşı ve astsubayların bulunduğu 13 şüpheliden 11'i yakalandı.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmaların devamında 2 kişi daha yakalanarak toplamda 13 kişi adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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