Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haber

Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

28.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:00Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 4 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması ve ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve aralarında muvazzaf olan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Tekirdağ merkezli İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf albay ve daha önceden ihraç edilmiş yüzbaşı ve astsubayların bulunduğu 13 şüpheliden 11'i yakalandı.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmaların devamında 2 kişi daha yakalanarak toplamda 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklanırken, geri kalan 9 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:18 Doğalgaz borusunu patlattılar, alevler korku dolu anlar yaşattı
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
18:13 Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı
18:05 Samsun'da FETÖ'den 3 rütbeli askere adli kontrol
18:03 Şehit Şevket Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
10:25 Medipol Başakşehir, tarih yazmak için Roma'yı ağırlıyor
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 18:28:21