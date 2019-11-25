Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ merkezli 7 ilde operasyon: 11 kişi FETÖ'den yakalandı - Haber

Tekirdağ merkezli 7 ilde operasyon: 11 kişi FETÖ'den yakalandı

Tekirdağ merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

25.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:46Tekirdağ merkezli 7 ilde operasyon: 11 kişi FETÖ'den yakalandı
merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması ve ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve aralarında halen muvazzaf olan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Tekirdağ merkezli İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf albay ve daha önceden ihraç edilmiş yüzbaşı ve astsubayların bulunduğu 13 şüpheliden 11'i yakalandı. Kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:02 "Bizim hastamızı neden erken almadın?" dedi, doktoru darp etti
17:57 Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti
17:55 Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü
17:47 Eşi tarafından 14 yarinden bıçaklanarak öldürülen Gülseren Yılmaz mezarı başında anıldı
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
17:41 Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
07:52 Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor! Ölü sayısı 300'den fazla
25.11.2019 18:14:31