Tekirdağ Merkezli Fetö Operasyonu

Tekirdağ
merkezli 25 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı
kararıyla FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon çerçevesinde 50 kişinin yakalanması için düğmeye basılmıştı. Operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şahıslardan 3'ü savcılık, 24'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
17 zanlının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı da öğrenilirken, 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:17