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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 13 şüpheliden 11'i yakalandı.

25.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:52Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 13 şüpheliden 11'i yakalandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce aralarında muvazzaf albay ile daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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