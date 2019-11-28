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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Tekirdağ merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

28.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:34Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf albay ile daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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