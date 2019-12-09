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Tekirdağ misafir kaldığı evin sahibini öldürdü

Misafir kaldığı evin sahibini öldürdüTEKİRDAĞ'da Hasan Yavuz(72), bir süredir evinde misafir olarak kalan H.B.Ç.(69) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

09.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:33
Misafir kaldığı evin sahibini öldürdü
TEKİRDAĞ'da Hasan Yavuz(72), bir süredir evinde misafir olarak kalan H.B.Ç.(69) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde gece meydana geldi. Evde bir kişinin öldüğü yönünde ihbar üzerine daireye giden polis ekipleri, Hasan Yavuz'u kanepenin üzerinde kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yalnız yaşadığı belirtilen Yavuz'un boyun kısmında bıçaklandığını belirledi. Yavuz'un cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmada, öldürülen Yavuz'un yaklaşık 6 aydır evinde H.B.Ç.'nin misafir olarak kaldığın tespit etti. , H.B.Ç.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. H.B.Ç., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, "Gece tartıştık, bir anlık öfkeyle olay gerçekleşti" dedi.
Emniyetteki soruşturmasının ardından mahkemeye çıkarılan H.B.Ç., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
Tekirdağ misafir kaldığı evin sahibini öldürdü

Hasan Yavuz, Tekirdağ, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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