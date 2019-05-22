Tekirdağ Motosiklet Üzerinde Akrobatik Hareketler

Motosiklet
üzerinde akrobatik hareketler
TEKİRDAĞ'da bir motosikletlinin aracının üzerinde akrobatik hareketleri yaparak trafikte seyretmesi, cep telefonu ile görüntülendi. Tekirdağ
'ın İstanbul
çevreyolu üzerinde kullandığı motosiklet üzerine akrobatik hareketler yaparak trafikte seyir halinde olan bir motosiklet kullanıcısı cep telefonu ile görüntüler. Motosiklet sürücüsü aracın üzerinde yatar vaziyette yolculuk yaparak kazaya davetiye çıkardı. Bir süre motosiklet üzerine akrobatik hareketler yaparak yolculuk yapan motosikletli daha sonra gözlerden kayboldu.
Tekirdağ
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Kaynak: DHA