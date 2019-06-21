21.06.2019 17:31
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TEKİRDAĞ Mutfak yangınını itfaiye söndürdü

Mutfak yangınını itfaiye söndürdüTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.

Mutfak yangınını itfaiye söndürdü
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü.
Marmara Ereğlisi'nin Çorlu yolu üzerinde bulunan, 2 katlı apartmanın üst katındaki daire mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada bahçede oturan ve alevleri gören ev sahipleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etmeye başladı. Alevler, evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Mehmet YİRUNMARMARA EREĞLİSİ ( Tekirdağ ), ( DHA )
(Tür: Yurt)TEKİRDAĞ Mutfak yangınını itfaiye söndürdü
Kaynak: DHA
Marmara Ereğlisi , Tekirdağ , İtfaiye , Güncel

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