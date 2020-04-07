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TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu

Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturulduTEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında 100 dijital sınıf oluşturularak uzaktan eğitime başlandı.

07.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:01
Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu
TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında 100 dijital sınıf oluşturularak uzaktan eğitime başlandı.
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretim sürecine Üniversite bünyesinde 100 dijital sınıf kurularak uzaktan eğitim ile eş zamanlı olarak başlandığını söyledi.
'5 BİN ÖĞRENCİ SİSTEME GİRİŞ YAPABİLECEK'
Namık Kemal Üniversitesinde ki tüm derslerin canlı yayın ortamında işlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu aşamada Eğitim, Öğretim faaliyetlerimizin de bir anlamda devam etmesi gerekiyor. Öğrenciler bizim velinimetimiz. Sayın YÖK Başkanımızın talimatları doğrultusunda uzaktan eğitime geçeceğiz derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bilgisi verildikten sonra bizlerde arkadaşlarımızla birlikte hemen çalışmalarımıza hız verdik. 23 Mart tarihinden itibaren öğrencilerimize duyurularımızı yaptık senkron ve asenkron olarak ilk önce derslerimizi vermeye başladık. Bir geçiş aşamasıydı bu, senkron ve asenkron ne demek, canlı olarak eğer dersleri verebiliyorsanız karşılıklı anlatım şeklinde verebiliyorsunuz bu senkron oluyor. Ama asenkron da video yükleme vesaire şeklinde de vermeniz mümkün. Başlangıç sürecini bu şekilde gerçekleştirdik ama 3 Nisan Cuma gününden itibaren alt yapımızda ki eksiklikleri de giderdikten sonra öğrencilerimize duyurularımızı yaptık şuanda Üniversite bünyemizde oluşturduğumuz 100 sanal sınıf mevcut ve anlık 5 bin öğrenci sisteme giriş yapabiliyor ve derslerimiz canlı olarak yapılmaktadır, uzaktan eğitimle verilmektedir" dedi.
'SANKİ SINIFTAYMIŞ GİBİ İNTERAKTİF EĞİTİM'
Kurulan bu sistemin interaktif bir ders ortamında olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Bu canlı yayınlarda video paylaşımı, ders notu paylaşımı, tahta kullanımı, bilgi paylaşımı ve özellikle de en önemli konulardan bir tanesi anlık olarak ders esnasında öğrencinin hocasıyla soru alışverişine girmesi, interaktif olarak soruyu sorabiliyor hocası da anlık olarak cevabını verebiliyor. Bu şekilde derslerimizin eğitimine başladık. Bu nedenle de gururluyuz üniversitemiz öncü kurumlar arasında yer aldı hızla bu uzaktan eğitim konusunu gerçekleştirdiği için ben Rektör yardımcılarıma, daire başkanlarıma Uzaktan Eğitim Merkez Müdürümüze, Bilgi işlem daire başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu esnada eğitim öğretimin bir kez daha altını çizerek aksamadan devam etmesi öğrencilerimiz açısından son derece önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimiz için öncü kurumlar arasında yer aldığımız için son derece mutluyuz" diye konuştu. TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi’nde 100 dijital sınıf oluşturuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Namık Kemal Üniversitesi, Rektör, Güncel

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TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu
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