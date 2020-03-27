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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi uzaktan eğitime 30 Mart'ta başlayacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) uzaktan eğitime 30 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

27.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:40
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi uzaktan eğitime 30 Mart'ta başlayacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) uzaktan eğitime 30 Mart'ta başlayacağı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin öncü kurumlar arasına girerek büyük ölçekli 100 sanal sınıf ve anlık 500 öğrenci kapasitesiyle canlı uzaktan eğitim vermek için gerekli altyapı çalışmalarını hızla tamamladığı belirtildi.
NKÜ olarak 23 Mart'da uzaktan eğitimin hazırlık, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eş zamansız başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uzaktan eğitim faaliyetleri 30 Mart 2020 tarihinden itibaren eş zamanlı https://lms.nku.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Öğrencilerimiz ders takibini eş zamanlı veya eş zamansız olarak yapabileceklerdir Öğrencilerimiz e-üniversite (https://ogr.nku.edu.tr/) giriş kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme erişim sağlayabileceklerdir. Uygulama dersleri ve teorik derslerin uygulamalarının yaz döneminde hızlandırılmış biçimde yapılması planlanmaktadır. Sınavlarla ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz, hepinize başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, 23 Mart, Güncel

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