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TEKİRDAĞ Ormanlık alanda araç lastiklerinin yakılması korkuttu

Ormanlık alanda araç lastiklerinin yakılması korkuttuTekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda, içindeki tellerin almak için araç lastikleri ateşe verilip yakıldı.

16.08.2019 15:24 TEKİRDAĞ Ormanlık alanda araç lastiklerinin yakılması korkuttu
Ormanlık alanda araç lastiklerinin yakılması korkuttu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda, içindeki tellerin almak için araç lastikleri ateşe verilip yakıldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından ormana ulaşmadan söndürüldü.
Yangın, Ahmetpaşa Mahallesi Civan Meşe mevkiinde gece yarısı meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, mahallenin ormanlık alanında atıl durumda bulunan yaklaşık 100 atık lastiği ateşe verdi. Ormanlık alanda alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Orman ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Lastiklerden çıkan duman ve koku ilçe merkezinden de hissedildi.
Yapılan incelemede araç lastiklerinin içinde bulunan hurda tellerinin alınması için yakıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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