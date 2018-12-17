Tekirdağ Otobanda Tır Devrildi, İstanbul Yolunda 5 Kilometre Kuyruk Oluştu

Otobanda TIR devrildi, İstanbul
yolunda 5 kilometre kuyruk oluştu
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy
ilçesi TEM otobanında bir otomobil bariyerlere çarparken ardından gelen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, Çerkezköy-İstanbul otobanı 3 saatliğine kapanarak 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, TEM otobanı Çerkezköy mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'a giden 34 AH 97 96 plakalı otomobil bariyerlere çarparken, ardından gelen 34 FL 6056 plakalı TIR ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kazada, TIR ise yan yatarak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Çerkezköy-İstanbul otoban yolu yaklaşık 3 saatliğine trafiğe kapandı. İstanbul gitmek isteyen araçlar yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştururken, yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Çerkezköy,İstanbul
Kaynak: DHA