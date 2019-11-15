Haberler » Güncel » Tekirdağ otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın - Haber

Tekirdağ otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın

Otogar inşaatındaki konteynerlerde yangınTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

15.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:51
Otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın
'ın ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Çerkezköy karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan otogar inşaatında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteynerde duman çıktığını gören çalışanlar, hemen itfaiyeye verdi. Ancak çıkan dumanlar yerini alevlere bırakmasıyla konteynerin tamamını sardı. Bu sırada yangın diğer konteynerlere da sıçramasıyla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan konteynerleri söndürdü. Yangının kesin çıkış nedenin araştırılırken, soruşturma sürüyor.
Tekirdağ otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 İstanbul trafiğinde son durum -3
19:42 250 basamaklı yokuşa asansörlü çözüm
19:42 Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları 2. İstişare Toplantısı Taşkent'te yapılacak
19:40 18 yaşındaki genç, evde vurulmuş halde ölü bulundu
19:40 Hassa'da asayiş uygulaması
15.11.2019 19:43:52