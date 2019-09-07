Tekirdağ otomobil şarampole yuvarlandı; avukat sürücü yaralandı

Otomobil şarampole yuvarlandı; avukat sürücü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü avukat Yaşar Kaya Yılmaz(51) yaralandı.

Kaza, Malkara- Keşan karayolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi.İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Yaşar Kaya Yılmaz, yönetimindeki 34 FU 9961 plakalı otomobilin kontrolünü yitirmesi üzerine araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Yılmaz, itfaiyenin kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından güçlükle çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.