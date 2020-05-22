TEKİRDAĞ Otomobil, traktörün arkasındaki tarım aletine çarptı: 1 yaralı

Otomobil, traktörün arkasındaki tarım aletine çarptı: 1 yaralıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, önünde seyreden traktörün arkasına takılı tarım aletine arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada Musa Kızgındere(69) yaralandı.

22.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:48
Otomobil, traktörün arkasındaki tarım aletine çarptı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, önünde seyreden traktörün arkasına takılı tarım aletine arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada Musa Kızgındere(69) yaralandı.
Kaza, Malkara'nın Şahin Mahallesi Atatürk Bal Ormanı mevkiinde meydana geldi. Musa Kızgındere yönetimindeki 22DH 416 plakalı otomobille, önünde giden Ali Posos (70) yönetimindeki 59 LV 487 plakalı traktörün arkasına takılı tarım aletine arptı. Kazada otomobil sürücüsü Kızgındere yaralandı. Kızgındere, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
'TARLAMA İLAÇ ATMAYA GİDECEKTİM'
Traktör sürücüsü Ali Posos, tarlasını ilaçlamaya gittiğini belirterek, "Arkamdan gelen otomobil geldi direk bana vurdu. Otomobilin sürücüsü yaralandı. Ambulans çağırdık. Yaralı sürücü hastaneye götürüldü. Allah beterinden korusun" dedi. TEKİRDAĞ Otomobil, traktörün arkasındaki tarım aletine çarptı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Malkara, Güncel, Haber

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