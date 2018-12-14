Tekirdağ Otomobilde Kaçak Sigara Kimyasalları Ele Geçti

Tekirdağ
'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada kaçak sigara kimyasalları ile boş telefon kutusu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
ekipleri, bir otomobille Edirne
'den İstanbul
'a uyuşturucu ve kaçak ürün götürüleceği ihbarı üzerine Çorlu
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe çıkışında önlem aldı. Yapılan anlık teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan 34 BGL 341 plakalı araçta yapılan aramada, kaçak sigara kimyasalları (likit) ile çok sayıda boş telefon kutusu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.
Edirne,Tekirdağ
14 Aralık 2018 Cuma 13:53