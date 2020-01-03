Haberler » Güncel » Tekirdağ otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı - Haber

Tekirdağ otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) çarparak yaralanması neden olan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

03.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:34
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı
'ın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) çarparak yaralanması neden olan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza, Camiatik Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Yener'i plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yener'in yardımına çevredekiler yetişti. Kazaya karışan sürücü ise yaralıyı yolda bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yener, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
, kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Tekirdağ otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı

Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:21   D-100'deki kazada makas iddiası - Haber
14:16   Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı - Haber
14:16   Ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi - Haber
14:15   Başkan Ercengiz su deposunda incelemelerde bulundu - Haber
14:15   Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan Zonguldak'ta - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
3.01.2020 14:22:04