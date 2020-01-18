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Tekirdağ otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardıTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.

18.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:47
Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Çerkezköy'de yaşayan Gökhan , otomobiliyle seyir halindeyken motor kısmından kendi sesleri geldiği duyunca aracını durdurdu. Motor kısmını açan Torun, bir kedinin sıkıştığını görünce kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardım ettiği Torun, kediyi kurtaramayınca Büyükşehir Belediyesi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Aracın motor ile tekerlek arasına sıkışan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar büyük çaba harcadı. Yaklaşık yarım saatlik yoğun çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarılırken, itfaiye ekipleri tarafından Çerkezköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.
Aracının motor kısmına kedi sıkışan Gökhan Torun, Evinden çıktıktan sonra akaryakıt istasyonundan benzin aldığını ancak kedi sesi duymadığını belirterek, "Cezaevi kavşağına kırmızı ışıklarda durunca kedi sesi geldiğini fark ettim. Artık motordan mı düştü burada kırmızı ışıkta durunca mı girdi bilmiyorum. Sesi duyduğumda aracı durdurdum. Aracı durduktan sonra hemen itfaiye ekiplerine verdim. Sağ olsunlar onlarda hemen geldi. Kısa süren çalışma sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlıklı bir şekilde kediyi kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.
Tekirdağ otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Torun, Güncel

Kaynak: DHA


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