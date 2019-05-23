Tekirdağ Otomobille Çarptığı 3 Polisi Yaralayıp, Vurulduktan Sonra Kaçan Şüpheli Yakalandı

Kaynak: DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanan 3 şüphelinin kaçmasını sağlamak için otomobili ekiplerin üzerine sürüp, çarptığı 3 polisi yaraladıktan sonra yaya kaçarken bacağından tabanca ile vurulmasına rağmen izini kaybettiren E.H., saklandığı evin banyosunda yarasına pansuman yaparken yakalandı.Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri önceki gün, İstanbul Kadıköy'de geçen hafta boşanma aşamasında olduğu eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabancayla 15 yerinden vurarak yaraladıktan sonra kaçan O.Ç. ve yanında bulunan U.Ç.,Ö.P.'yi Hıdırağa Mahallesi'nde gözaltına alarak araca bindirdiği sırada sokağa 34 GY 1721 plakalı otomobille gelen E.H., arkadaşlarının gözaltına alındığını görünce, yanlarında bulunan polisler H.Y., S K. ve G.A.'ya çarpıp, yaralanmalarına neden oldu. Araçtan inerek olay yerinden kaçmaya başlayan E.H.'ye önce 'dur' ikazı yapıldı. Ancak şüphelinin kaçmaya devam etmesi üzerine yaralı polislerden biri üzerindeki tabancasını çıkarıp, kaçan E.H.'yi bacağından vurdu. Vurulan E.H., olay yerinden yaralı olarak kaçarak izini kaybettirdi.BANYODA PANSUMAN YAPARKEN YAKALANDIÇorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralı olarak kaçan E.H.'yi yakalamak için geniş kapsamlı operasyon başlattı. Yaralı olarak kaçan şüphelinin gidebileceği ilçedeki tüm hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler araştırıldı ancak gitmediği belirlendi. Polis, E.H.'nin aynı mahallede halasının evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, yaralı E.H.'yi evin banyosunda kendisine pansuman yaparken yakalayıp, gözaltına aldı.Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen E.H., burada susma hakkını kullanacağını ve adliyede ifade vermek istediğini söylediği belirtildi. 'Ateşli silah kanununa muhalefet' suçundan aranması olduğu belirlenen, şüpheli, soruşturmasının ardından adliye sevk edildi.POLİS MEMURU HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIGözaltına alınan arkadaşlarının kaçmasını sağlamak için ekiplerin üzerine sürdüğü otomobille çarptığı polis memurundan durumu ağır olan H.Y., ameliyat edildi ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Yaralı diğer polis memurları S.K. ile G.A., ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.