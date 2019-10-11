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Tekirdağ otomobille tır'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

11.10.2019 15:44Tekirdağ otomobille tır'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerindeki Kızılpınar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Halit Emre Bayrakdar'ın kullandığı
41 ACC 177 plakalı TIR ile Fırat Binici idaresindeki 34 ZU 8872 plakalı otomobil kavşakta ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada TIR ve otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarının 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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