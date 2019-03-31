Tekirdağ Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldü

Oy kullanmaya ambulansla götürüldü Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde hastalığı bulunan Ayşe Kayın(70), ambulansla götürüldüğü okulda sedye ile taşınarak oyunu kullandı. Çorlu
'da yaşayan ve hastalığı bulunan Ayşe Kayın, evinden ambulansla alınarak Atakent
Ortaokulu'na götürüldü. Ambulanstan indirilip, görevlilerin sedye ile taşıyarak sandık başına götürdüğü Kayın, 1548 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kayın, oyunu kullanmasının ardından yine ambulansla evine götürüldü. Çorlu
'da hasta olan ve evinden çıkamayan Naciye Türk, ise görevlilerin götürdüğü gezici sandıkta oyunu kullandı.
Tekirdağ, Çorlu, Güncel
Kaynak: DHA