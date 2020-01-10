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Tekirdağ park halindeki araç yandı

Park halindeki araç yandıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev alarak yandı.

10.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:16
Park halindeki araç yandı
'ın Malkara ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev alarak yandı.
Yangın, İlçeye bağlı Balabancık Mahallesi Arabacı Sokak üzerinde meydana geldi. Erkan A., Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait hafif ticari aracı evinin önüne park etti. Sürücü evine girdikten bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.
Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tekirdağ park halindeki araç yandı

Tekirdağ, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


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