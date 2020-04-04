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TEKİRDAĞ Parkta oturanları zabıta anonsla uyardı

Parkta oturanları zabıta anonsla uyardıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında belediye zabıta araçları ile parklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri için uyardı.

04.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:42
Parkta oturanları zabıta anonsla uyardı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında belediye zabıta araçları ile parklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri için uyardı.
Çorlu'da koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri, 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Meydanı, Omurtak Caddesi üzerinde devriye görev yürütün zabıta ekipleri, bir parkta oturan vatandaşları anons yaparak parkı boşaltmalarını istedi. Uyarı üzerine vatandaşlar parkı boşalttı. TEKİRDAĞ Parkta oturanları zabıta anonsla uyardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Çorlu, Güncel

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TEKİRDAĞ Parkta oturanları zabıta anonsla uyardı
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