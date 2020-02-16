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Tekirdağ polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Tekirdağ'da sokak aralarında ve uygulama noktasında yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

16.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:59Tekirdağ polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
'da sokak aralarında ve uygulama noktasında yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, TOKİ uygulama noktasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan Y.G. isimli şahsın üzerinde 4,02 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Zahireciler Sokak'ta ise durdurulan araçta bulunan 5 kişi ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda şüpheli E.K.'nın üzerinde 1 adet 9 mm'lik ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 9 adet 9 mm'lik dolu fişek, H.E. isimli şahsın üzerinde 3 adet neurontin isimli hap ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise ön yolcu koltuğu altında daralı ağırlığı 10,04 gram olan sentetik kannabinoid bonzai maddesi bulundu. Araçta bulunan şahıslar maddeyi kabullenmedi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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