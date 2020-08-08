Tekirdağ polisinden hava destekli operasyon: 7 gözaltı

TEKİRDAĞ'da 200 polisin katılımıyla uyuşturucu satışı yaptıkları ve ruhsatsız tabanca bulundurdukları belirlenen şüphelilere yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde, tabanca ve tüfeklerin ele geçirildiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaparak, ruhsatsız silahlar bulunduğunu belirledi. 18 şüphelinin adreslerinin bu sabah saatlerinde asayiş, narkotik, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu 36 ekip ve 200 polisle havadan helikopterlerinden destek verdiği operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreslerde didik didik yapılan aramalarda 8 av tüfeği, tüfeklere ait 99 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 552 fişek, 12 silah kabzası, 7 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişiye de ruhsatsız av tüfeği bulundurma suçundan işlem yapıldı.