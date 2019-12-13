Haberler » Güncel » Tekirdağ psikiyatri hastalarına ney dinletisi - Haber

Tekirdağ psikiyatri hastalarına ney dinletisi

Psikiyatri hastalarına ney dinletisiTEKİRDAĞ Gençlik Merkezi üyeleri Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören psikiyatri hastalarına ney dinletisinde bulundu.

13.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:14Tekirdağ psikiyatri hastalarına ney dinletisi
Psikiyatri hastalarına ney dinletisi
TEKİRDAĞ Gençlik Merkezi üyeleri Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören psikiyatri hastalarına ney dinletisinde bulundu.
Gençlik Merkezi'nde çalışan gönüllü gençler, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde tedavi gören hastalar için ebru sanatı çalışması ve ney dinletisi etkinliği düzenlendi. Gönüllü gençler tarafından yapılan etkinlik hastalar tarafından yoğun ilgi gördü. Tekirdağ Gençlik Merkezi gençlik lideri Ümit Kühram, Aslında bu çalışmamızın ana temasında ecdadımızın geçmişte yapmış olduğu musiki ile dinlenme musiki ile rehabilite olma amacıyla gençlerimizle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Bakanlığımızın 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesiyle birlikte gönüllülük çalışmalarına daha da hız vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 15 gencimizle birlikte psikiyatri bölümünde yatan hastalarımıza bu çalışmayı yapmak istiyoruz dedi.
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, herkesin bildiği 'müzik ruhun gıdasıdır' söylemi olduğunu belirterek, Bu söylemden yola çıkılarak yapılan bazı çalışmalarda müziğin hem ruhsal hem de fiziksel hastalıklara olumlu etkiler gösterdiği bulunmuştur. Tarihsel açıdan bakıldığında ise özellikle Osmanlı döneminde bimarhanelerde ruhsal hastalıktan muzdarip olan kişilere düzenli bir şekilde musiki dinletildiği bilinmektedir. Ancak her müziğin ruhsal hastalıklara iyi geldiği söylenemez. Özellikle bazı müzik türlerinin insanları daha öfkeli ve hüzünlü bir hale soktuğu bilinmektedir. Ney, hem sesindeki gizem ve güzellik hem de oktav genişliği açısından Türk müziğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ney sesinin rahatlatıcı etkisi hemen herkes tarafından kabul edilmektedir diye konuştu.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:26 Sinop'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı - Haber
13:24 DÖNER TARTIŞMASI SÜRÜYOR…KALAN DÖNERİN KULLANILMASI TEHLİKE SAÇIYOR - Haber
13:24 Kar yedikten sonra kesilen kazlar kargoyla sofralara ulaşıyor - KARS - Haber
13:24 Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13:19 Ağrı'da Meslek Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:26:49